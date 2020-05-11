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11:16   11 Мая 2020
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Полиция задержала организатора горевшего хосписа в Красногорске

Полиция задержала организатора горевшего хосписа в Красногорске

Правоохранители задержали владельца частного подмосковного хосписа, в котором произошел пожар с погибшими.

СК провел следственные действия с организатором хосписа в Красногорске из-за возникшего пожара. Следователи осмотрели место происшествия с криминалистами. Они также выясняли, какие нарушения были в заведении.

Пожар произошел в частном хосписе ночью 11 мая. При возгорании погибли 9 человек. Организатор хосписа затруднялся назвать число погибших и постояльцев.

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Автор: Кристина Мокроусова
#пожар #смерть #подмосковье #хоспис #красногорск

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