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11:07   11 Мая 2020
Армия

Российские военные в Сирии начали распределять очередную партию гумпомощи

Российские военные в Сирии начали распределять очередную партию гумпомощи

Российские военные начали распределять доставленную на прошлой неделе в сирийский порт Тартус гуманитарную помощь. Первые партии груза уже отправились в Заевфратье. Об этом сообщили в российском Центре примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии.

Российский корабль "Спарта-2" несколько дней назад доставил в Тартус почти 850 тонн продовольствия и товаров первой необходимости. По словам начальника ЦПВС генерал-майора Олега Демьяненко, уже сегодня первая колонна с гуманитарной помощью направится в населенный пункт Хатла, что в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. В этот регион будет доставлено более 60 тонн гуманитарной помощи. Это консервы, сахар, мука, крупы, пишет Федеральное агентство новостей

По территории САР грузы доставляются грузовиками "Урал" и КамАЗ, их сопровождают бронеавтомобили "Тигр" и БТР. 

За последние четыре года Россия организовала более 2,4 тысячи гуманитарных акций. Жителям Сирии было передано более четырех тысяч тонн продовольствия. Также Россия направила в САР более 4,5 тысячи тонн строительных материалов для восстановления городов. 

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Автор: Илья Романович
#россия #сирия #гуманитарная помощь

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