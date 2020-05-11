Российские военные в Сирии начали распределять очередную партию гумпомощи

Российские военные начали распределять доставленную на прошлой неделе в сирийский порт Тартус гуманитарную помощь. Первые партии груза уже отправились в Заевфратье. Об этом сообщили в российском Центре примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии.

Российский корабль "Спарта-2" несколько дней назад доставил в Тартус почти 850 тонн продовольствия и товаров первой необходимости. По словам начальника ЦПВС генерал-майора Олега Демьяненко, уже сегодня первая колонна с гуманитарной помощью направится в населенный пункт Хатла, что в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. В этот регион будет доставлено более 60 тонн гуманитарной помощи. Это консервы, сахар, мука, крупы, пишет Федеральное агентство новостей.

По территории САР грузы доставляются грузовиками "Урал" и КамАЗ, их сопровождают бронеавтомобили "Тигр" и БТР.

За последние четыре года Россия организовала более 2,4 тысячи гуманитарных акций. Жителям Сирии было передано более четырех тысяч тонн продовольствия. Также Россия направила в САР более 4,5 тысячи тонн строительных материалов для восстановления городов.