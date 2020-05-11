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10:52   11 Мая 2020
Политика

Американцы подали в суд 10 исков на Китай из-за COVID-19

Американцы подали в суд 10 исков на Китай из-за COVID-19

Американцы подали в суд десять исков в отношении Китая из-за ситуации с коронавирусом, сообщает агентство Associated Press.

По данным СМИ, истцы считают, что власти КНР предприняли недостаточные меры для предотвращения распространения коронавируса, а также пытались скрыть происходящее в Ухане, где началась вспышка заболевания. Associated Press отмечает, что восемь исков являются групповыми, объединяющими несколько тысяч организаций и людей.

Согласно законам США, иностранные правительства не могут быть привлечены к ответственности на территории страны. Всем, подавшим иски, предстоит искать лазейки в законе. СМИ сообщает, что есть возможность попасть под исключение, в частности, о намеренном пренебрежении иностранной организацией своим иммунитетом, на чем и могут сыграть юристы.

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Автор: Руслан Неглинный
#сша #китай #коронавирус

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