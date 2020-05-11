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10:52   11 Мая 2020
Общество

Оперштаб заявил об 11 656 новых случаях коронавируса в России

Оперштаб заявил об 11 656 новых случаях коронавируса в России

Пандемия коронавирусной инфекции продолжает распространяться в России и мире. За последние сутки в государстве зарегистрировали 11 656 человек с COVID-19 в 84 регионах.

У 46,5% граждан с коронавирусом инфицирование происходило без клинических проявлений болезни. По последним данным, в стране 221 344 (+11 656) россиянина с COVID-19. Жертвами болезни стали 2009 человек. Однако полностью выздоровевших намного больше. Полностью излечился и выписался из медицинских учреждений  39 801 гражданин.

Власти России принимают эффективные меры для борьбы с коронавирусной инфекцией. Гражданам рекомендуется соблюдать режим самоизоляции и пользоваться средствами личной защиты. Речь идет о масках и перчатках, которые обязательно нужно носить в общественных местах и транспорте.

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Автор: Илья Романович
#россия #пандемия #коронавирус

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