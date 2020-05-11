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10:45   11 Мая 2020
Политика

МИД РФ заявил, что Россия готова к переговорам с США по освоению космоса

МИД РФ заявил, что Россия готова к переговорам с США по освоению космоса

Российская Федерация готова к переговорам с Соединенными Штатами относительно вопросов освоения космического сырья. Соответствующее заявление сделало внешнеполитическое ведомство РФ.

Об этом писало РИА Новости.

Высказывание российского министерства иностранных дел обусловлено проектом соглашения главы Белого дома Дональда Трампа по Луне. По данным МИД РФ, у Вашингтона еще есть время, чтобы прибегнуть к по-настоящему коллективному методу решения вопросов изучения космического пространства.

Телеканал RT сообщил, что заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков обеспокоен идеей США по освоению космоса.

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Автор: Борис Нестеров
#сша #политика #космос

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