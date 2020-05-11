Молдавия подаст России повторную заявку на кредит в 200 млн евро

Переговоры с российскими властями о финансовой поддержке возобновятся, поскольку уже подписанное в апреле соглашение о кредите в размере 200 млн евро было признано неконституционным, заявил президент Молдавии Игорь Додон.

Согласиться с вердиктом Конституционного суда очень сложно, однако противиться ему нельзя. В ближайшие дни правительство страны вновь обратится в Кабмин РФ, чтобы обсудить возможность получения желаемой суммы. Вероятно, соответствующая инициатива будет официально выдвинута на этой неделе, отметил Додон. Молдавия, по его словам, может столкнуться с серьезными экономическими проблемами, если не получит этот кредит: в частности, есть риск задолженностей по зарплатам и пенсиям.

Нужно решить, как обеспечить нормальное функционирование государства и бюджета. При этом ситуация в экономике будет зависеть от политической стабильности, так как международные партнеры Молдавии могут не захотеть инвестировать в страну, где возможен очередной кризис власти, предупредил президент.