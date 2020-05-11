Страны ОПЕК+ планируют проведение онлайн-собрания в июне 2020 года

Государства ОПЕК+ сохраняют планы о проведении общего собрания в июне 2020 года в онлайн-режиме, но точная дата проведения переговоров пока находится на обсуждении.

Соответствующую информацию предоставило РИА Новости, ссылаясь на источник в одной из делегаций международного объединения.

Начало действия договоренностей ОПЕК+ взбудоражило рынок энергетических носителей. Некоторое время назад котировки нефти марки Brent сдвинулись в сторону 30 долларов. С начала текущего месяца в силу вступило соглашение организации о сокращении количества добываемого черного золота практически на 10 миллионов баррелей в сутки. Несколько государств присоединились к договору не по своей воле, а из-за убытков при текущей стоимости.