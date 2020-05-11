Геркус прокомментировал сообщение Белого дома о победе над нацизмом

Пост американского аппарата в социальной сети Twitter, согласно которому победу во Второй мировой войне одержали Соединенные Штаты и Великобритания, прокомментировал экс-руководитель футбольной команды Москвы "Локомотив" Илья Геркус.

Соответствующую информацию предоставила редакция RT.

В своем комментарии глава "Локомотива" напомнил Белому дому, что победу одержали русские вместе со странами-союзниками.

Некоторое время назад руководство Америки написало в своем Twitter-аккаунте, что победу в глобальном вооруженном конфликте прошлого столетия одержали США и Соединенное Королевство, но в этой публикации не было ни слова о вкладе СССР в победу над нацистами.