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10:28   11 Мая 2020
Политика

Геркус прокомментировал сообщение Белого дома о победе над нацизмом

Геркус прокомментировал сообщение Белого дома о победе над нацизмом

Пост американского аппарата в социальной сети Twitter, согласно которому победу во Второй мировой войне одержали Соединенные Штаты и Великобритания, прокомментировал экс-руководитель футбольной команды Москвы "Локомотив" Илья Геркус.

Соответствующую информацию предоставила редакция RT.

В своем комментарии глава "Локомотива" напомнил Белому дому, что победу одержали русские вместе со странами-союзниками.

Некоторое время назад руководство Америки написало в своем Twitter-аккаунте, что победу в глобальном вооруженном конфликте прошлого столетия одержали США и Соединенное Королевство, но в этой публикации не было ни слова о вкладе СССР в победу над нацистами.

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Автор: Кристина Мокроусова
#политика #белый дом

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