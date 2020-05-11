В ВОЗ предполагают выход России на плато по коронавирусу

Число выявленных случаев заболевания коронавирусом в последние дни в России остается практически неизменным.

Россия вышла на плато по количеству заболеваний коронавирусом нового типа. Таким мнением поделился специалист из Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович.

Во время телефонного интервью изданию Bloomberg представитель ВОЗ заявила, что статистика последних дней позволяет говорить о достижении пика по заболеваемости.

"Случаи заражения продолжают наблюдаться, но прирост их стабилизировался. Мы надеемся, что, то, что мы наблюдаем последние несколько дней — это плато", — заявила Вуйнович.

Впервые о коронавирусе нового типа заговорили в декабре 2019 года. Из китайского города Ухань COVID-19 распространился по всему миру. Правительство России в целях безопасности здоровья граждан ввело режим самоизоляции с 28 марта. Благодаря такому решению в стране не было массового заражения коронавирусом нового типа.