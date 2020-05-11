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10:26   11 Мая 2020
Политика

Президент Молдавии предложит парламенту назначить выборы лидера страны 1 ноября

Президент Молдавии предложит парламенту назначить выборы лидера страны 1 ноября

Предложение парламенту назначить всенародные выборы главы государства на 1 ноября поступит от президента Молдавии Игоря Додона.

Додон заявил, что на этой неделе парламенту будет предложено назначить дату выборов главы страны на 1 ноября. По закону выборы должны пройти в период с 23 октября по 23 ноября.

Ранее президент Молдавии не исключил, что будет баллотироваться на второй срок. Крупнейшая в государстве Партия социалистов Молдовы сообщила, что намерена поддержать его кандидатуру, сообщает ТАСС.

В 2016 году Молдавия отказалась от выборов главы страны парламентом. Это случилось после решения Конституционного суда государства, признавшего незаконной реформу 2000 года. В тот момент парламент хотел ограничить полномочия экс-президента Молдавии Петра Лучинского. Авторы реформы объяснили, что эти изменения стали причиной серии политических кризисов в Молдавии, когда депутаты не могли избрать президента.

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Автор: Борис Нестеров
#молдавия #додон #лучинский

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