Посольство РФ в США призвало Белый дом ознакомиться с фильмом "Битва за Россию"

Сотрудники аппарата Белого дома обязательно должны ознакомиться с фильмом "Битва за Россию" 1943 года, говорится в заявлении российского посольства в США.

Ранее в соцсетях появилось обращение Белого дома, где не упомянули о вкладе СССР в победу во Второй мировой войне. По мнению российских дипломатов, фильм "Битва за Россию" режиссера Фрэнка Капры рассказывает о необходимости советско-американского союза для победы над нацистской Германией.

"Фильм обязателен к просмотру всем сотрудникам Белого дома, которые подготовили публичные заявления о Второй мировой войне", — указывается в сообщении российского дипведомства.

По словам дипломатов, вместе с попытками переписать историю войны США пытаются переписать историю и своей страны.