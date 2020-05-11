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10:03   11 Мая 2020
Политика

Посольство РФ в США призвало Белый дом ознакомиться с фильмом "Битва за Россию"

Посольство РФ в США призвало Белый дом ознакомиться с фильмом "Битва за Россию"

Сотрудники аппарата Белого дома обязательно должны ознакомиться с фильмом "Битва за Россию" 1943 года, говорится в заявлении российского посольства в США.

Ранее в соцсетях появилось обращение Белого дома, где не упомянули о вкладе СССР в победу во Второй мировой войне. По мнению российских дипломатов, фильм "Битва за Россию" режиссера Фрэнка Капры рассказывает о необходимости советско-американского союза для победы над нацистской Германией.

"Фильм обязателен к просмотру всем сотрудникам Белого дома, которые подготовили публичные заявления о Второй мировой войне", — указывается в сообщении российского дипведомства.

По словам дипломатов, вместе с попытками переписать историю войны США пытаются переписать историю и своей страны.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #сша

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