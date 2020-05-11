Синоптики прогнозируют резкое похолодание в европейской части России

Жителей европейской части России ожидает резкое снижение температуры воздуха практически на 10 градусов, сообщает научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Центр европейской части России в понедельник, 11 мая, прогреется из-за прихода теплых воздушных масс. Температура воздуха будет достигать +20 градусов. Однако уже на следующий день, во вторник, вечером ожидается резкое похолодание, столбик термометра понизится более чем на 10 градусов, пишет РИА Новости.

Обрушение холода произойдет в течение 10 часов, отметил Вильфанд. Европейская часть страны будет находиться под холодными воздушными массами до наступления выходных. Температура воздуха опустится на четыре-пять градусов ниже нормы: 10–13 градусов днем и около 6–8 градусов ночью. В подобных условиях возможно усиление ветра и грозы.

Тем временем теплые воздушные массы переместятся к Уралу. Так, до 28 градусов тепла ожидается в Тюменской области, на юге Красноярского края и в Сибири, в Тыве и Хакасии. В Омской области показатели термометров поднимутся до 35 градусов, подчеркнул синоптик.

Перепады температуры и резкая смена погоды могут привести к некоторым последствиям, рассказала врач-терапевт Лариса Алексеева. При этом, находясь дома, человек не может испытывать негативного влияния из-за атмосферных изменений.