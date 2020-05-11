Китай нанес ракетный удар по индийским военным в ответ на обстрел пограничников

Китай нанес ракетный удар по индийским военным, семь человек получили ранения. СМИ сообщили, что пуск ракеты со стороны КНР был ответом на обстрел китайских пограничников индийскими военными.

Военнослужащие индийских вооруженных сил в результате ракетного удара со стороны Китая потеряли легкий бронеавтомобиль.

По мнению экспертов китайских СМИ, инцидент мог привести к прямому военному противостоянию между Индией и КНР. Однако переговоры позволили избежать вооруженного конфликта. Причины случившегося пока не выяснены. Известно, что военные Индии оказались на территории КНР и атаковали пограничников.

Также сообщается, что ракетный удар Китая "носил предупредительный характер", поэтому жертв и серьезных разрушений удалось избежать, сообщают китайские СМИ.