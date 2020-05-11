Еврокомиссия пригрозила разбирательством и санкциями в отношении ФРГ

Германия рискует попасть под санкции Еврокомиссии, заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Речь идет о разбирательстве ведомства, которое связано с решением Конституционного суда Германии от 5 мая о частичном несоответствии действий Европейского центрального банка основному закону страны. По словам фон дер Ляйнен, сейчас Еврокомиссия изучает все данные, специалистам предстоит определить, есть ли в решении нарушение европейского права.

Если ошибку выявят, ФРГ должна будет в течение двух месяцев исправить недочеты, в противном случае ЕК признает невыполнение норм европейского права и через суд попытается взыскать определенную сумму. Глава Еврокомиссии не исключила, что в отношении Германии могут ввести санкции.