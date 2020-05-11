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9:07   11 Мая 2020
Шоу-бизнес

Харламов устроил флешмоб с советскими фильмами о войне для "обучения" Трампа

Харламов устроил флешмоб с советскими фильмами о войне для "обучения" Трампа

Российский комик Гарик Бульдог Харламов в ответ на публикацию Белого дома о победе США и Британии над нацизмом без упоминания СССР призвал подписчиков посоветовать американскому президенту Дональду Трампу отечественные фильмы о войне.

Гарик Харламов пришел к выводу, что Трамп плохо знает историю Второй мировой войны. Он предложил помочь президенту США, чтобы его администрация не забывала о роли СССР в победе над нацистами. Харламов призвал пользователей присоединиться к флешмобу и публиковать названия отечественных фильмов о войне на странице Белого дома в Instagram.

Пользователи, возмущенные тем, что Белый дом запамятовал о Советском Союзе, поддержали призыв Харламова и уже "завалили" аккаунт администрации США десятками сообщений.

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Автор: Василий Пименов
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