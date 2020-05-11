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8:26   11 Мая 2020
Политика

Пушков назвал заявление Украины о знамени победы комплексом неполноценности

Пушков назвал заявление Украины о знамени победы комплексом неполноценности

Российский сенатор Алексей Пушков перечислил все скверные качества Незалежной в ответ на недавнее заявление о том, что Знамя Победы якобы водрузил на Рейхстаг украинец. По мнению МИД Украины, знаменитый снимок Халдея — постановка.

Пушков прокомментировал заявление украинского МИД на своей странице в Twitter, сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН). Политик возмутился наглостью и откровенным перевиранием фактов. Он дал свою характеристику украинскому правительству.

"В мозгах украинской "элиты" — невероятная мешанина бандеровщины, русофобии, заискивания перед Западом, комплекса неполноценности и болезненного желания быть первыми", — написал Пушков.

Исторические факты пытается переврать не только украинская власть. В День Победы американская социальная сеть Facebook массово блокировала все публикации с фотографией водружения Знамени Победы над Рейхстагом.

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Автор: Руслан Неглинный
#украина #пушков #знамя победы

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