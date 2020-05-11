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7:42   11 Мая 2020
Политика

Климкин заявил об отсутствии у России права отмечать День Победы

Климкин заявил об отсутствии у России права отмечать День Победы

Россия не имеет морального права праздновать победу над фашизмом. Соответствующее заявление сделал экс-глава украинского МИД Павел Климкин.

Климкин считает, что главным принципом памяти Украины и Европы является "Никогда снова", в связи с чем Россия не может отмечать День Победы. Он считает, что празднование этой даты Россией нацелено на мобилизацию новых войн. Климкин добавил, что украинцы должны соблюдать осторожность, чтобы не попасться на "исторические провокации" Москвы, передает ФАН.

На протяжении последних пяти лет Украина 8 мая празднует День памяти и примирения. Именно на эту дату в стране приходятся все торжественные мероприятия по случаю завершения войны. Таким образом Украина решила приблизиться к Европе, которая ежегодно 8 мая отмечает победу над нацизмом.

Россия неоднократно уличала некоторые страны в попытке переписать исторические события. Российский лидер Владимир Путин заявлял, что власти страны будут делать все возможное для сохранения правды о Великой Отечественной войне и пресекать любые попытки фальсификации ее истории.

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Автор: Василий Пименов
#россия #украина #климкин #день победы

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