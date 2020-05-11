МВД РФ сообщило о регионах, которые чаще всего нарушают режим самоизоляции

Регионы, лидирующие по числу нарушений режима самоизоляции, оказались на юге России и в Приморском крае. Об этом рассказал начальник управления МВД РФ по охране общественного порядка Юрий Валяев.

Краснодарский, Приморский, Ставропольские края и Республика Дагестан лидируют по числу нарушений режима самоизоляции, передает РИА Новости. Однако эти показатели могут быть неточными. Если рассматривать статистику по регионам, то необходимо понимать, что абсолютные значения в этом случае нерепрезентативны, потому что все регионы различаются по численности населения.

Подробная и достоверная информация о коронавирусной инфекции в России представлена на официальном портале стопкоронавирус.рф. По последним оперативным данным в Российской Федерации выявлено 209 688 случаев коронавируса, 34 306 человек выздоровело, 1 915 умерло.