Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко вынудила американскую компанию заплатить ей 11 миллионов долларов за отказ в подаче судебного иска. Фирму обвинили в представлении интересов Украины в качестве иностранного агента,

Американская юридическая фирма Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom заплатила политику не менее 11 миллионов долларов, чтобы избежать судебного разбирательства, сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН). В 2011 году украинское правительство с помощью экс-главы предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта заключило с компанией договор для оценки хода расследования по делу Юлии Тимошенко. Позже выяснилось, что итоги работы Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom были использованы американскими местными СМИ в качестве пиар-кампании.

В 2018 году Тимошенко, узнав о составлении доклада, обвинила адвокатов в заказном "обелении" экс-президента Украины Виктора Януковича и его правительства. Бывший премьер-министр Украины и ее адвокат Сергей Власенко начали юридическое расследование против Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom. Чтобы урегулировать конфликт фирма заплатила 11 миллионов долларов. Тимошенко и Власенко получили по 5,5 миллиона долларов.