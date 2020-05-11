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5:07   11 Мая 2020
Общество

Шестой самолет с российскими военными на борту вернулся из Италии

Шестой самолет с российскими военными на борту вернулся из Италии

Военное воздушное судно со спецтехникой вернулся в Россию из Италии. Все военнослужащие прошли необходимые санитарно-эпидемиологические процедуры.

Самолет с военными, которые помогают Италии бороться с коронавирусной инфекцией, вернулся в Россию. Кроме того, на борту самолета ВКС России находилась специальная техника, сообщают "Известия". Посадку на Чкаловском аэродроме в Московской области совершил шестой борт. Министерство обороны РФ заявило, что все сотрудники прошли необходимую медицинскую проверку, в том числе измерение температуры тела. 

В период с 23 по 25 марта 15 российских самолетов Ил-76 с эпидемиологами и вирусологами направились в Италию. Начиная с 8 мая вернулись шесть бортов. Итальянский министр обороны Лоренцо Гуэрини поблагодарил своего российского коллегу Сергея Шойгу за оказанную помощь.

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Автор: Руслан Неглинный
#италия #шойгу #ил-76

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