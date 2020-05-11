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4:38   11 Мая 2020
Политика

Белый дом опроверг сообщения о самоизоляции Пенса

Белый дом опроверг сообщения о самоизоляции Пенса

Вице-президент США Майк Пенс не планирует прерывать свою работу в Белом доме, заявил журналистам его представитель, опровергнув якобы планируемую политиком самоизоляцию. Об сообщил телеканал CNN.

Американское агентство Bloomberg ранее со ссылкой на ряд источников сообщило, что Пенс принял решение о самоизоляции в связи с коронавирусом, обнаруженным у его пресс-секретаря. Коронавирусную инфекцию на прошлой неделе выявили у ряда сотрудников администрации, после чего в Белом доме были усилены меры профилактики.

Представитель Пенса заверил, что вице-президент США в понедельник вернется к своей работе в Белом доме. Пенс не планирует соблюдать режим самоизоляции, вопреки сообщениям СМИ.

Добровольно самоизолироваться после контактов с заразившимися ранее решили директор CDC Роберт Редфилд и глава американского института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи. Они входили в состав рабочей группы по борьбе с COVID-19, возглавляемой Пенсом. Коронавирус ранее обнаружили у его пресс-секретаря Кэти Миллер.

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Автор: Василий Пименов
#сша #пенс #самоизоляция #коронавирус

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