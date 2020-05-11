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4:19   11 Мая 2020
Политика

США объяснили отсутствие СССР в заявлении Белого дома о победе над фашизмом

США объяснили отсутствие СССР в заявлении Белого дома о победе над фашизмом

Заявление Белого дома о победе США и Великобритании над фашизмом могло быть опубликовано по недосмотру. Соответствующее мнение выразил бывший военный атташе США в РФ Питер Звак.

Таким образом американский военный прокомментировал отсутствие СССР в списке победителей над нацизмом в сообщении Белого дома в честь Дня Победы. Он предположил, что подобное заявление было сделано непреднамеренно.

Звак считает, что человек, который опубликовал это поздравление, плохо разбирается в истории Второй мировой войны. Таким образом, автор публикации не мог в полной мерее оценить вклад СССР в общую победу над фашизмом, добавил американский военный. Он отметил, что Белый дом не хотел принизить роль советских солдат в войне, передает ТАСС.

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Автор: Юлия Яковлева
#сша #белый дом #ссср

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