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3:38   11 Мая 2020
Политика

Посол Мальты ушел с поста после того, как обвинил Меркель в нацизме

Посол Мальты ушел с поста после того, как обвинил Меркель в нацизме

Посол Мальты Майкл Заммит Табона ушел с поста после заявления о том, что Ангела Меркель воплотила в Европе мечту Гитлера. Мальта извинилась перед Германией за нелицеприятное высказывание.

Майкл Заммит Табона подал в отставку после дерзкой публикации в Facebook, сообщает РИА Новости. На своей странице 8 мая посол Мальты опубликовал пост. В нем говорится, что 75 лет назад мир остановил Гитлера, но теперь нужно помешать Меркель, которая реализовала планы лидера нацистов в современной Европе.

Министр иностранных дел Эварист Бартоло заверил, что Табона ушел со своего поста. Более того в посольство Германии будет направлено официальное извинение от имени правительства Мальты. Власти страны считают, что подобная публикация оскорбляет давнюю дружбу Мальты и Германии.

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Автор: Яна Либерман
#меркель #германия #мальта

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