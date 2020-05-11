Посол Мальты ушел с поста после того, как обвинил Меркель в нацизме

Посол Мальты Майкл Заммит Табона ушел с поста после заявления о том, что Ангела Меркель воплотила в Европе мечту Гитлера. Мальта извинилась перед Германией за нелицеприятное высказывание.

Майкл Заммит Табона подал в отставку после дерзкой публикации в Facebook, сообщает РИА Новости. На своей странице 8 мая посол Мальты опубликовал пост. В нем говорится, что 75 лет назад мир остановил Гитлера, но теперь нужно помешать Меркель, которая реализовала планы лидера нацистов в современной Европе.

Министр иностранных дел Эварист Бартоло заверил, что Табона ушел со своего поста. Более того в посольство Германии будет направлено официальное извинение от имени правительства Мальты. Власти страны считают, что подобная публикация оскорбляет давнюю дружбу Мальты и Германии.