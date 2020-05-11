Семенова призвала регионы не экономить на выплатах врачам

Выплаты медикам, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусом, должны быть произведены в срок. Заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова призвала не экономить на этой статье расходов.

Семенова настоятельно порекомендовала региональным властям выплачивать положенные медицинскому персоналу надбавки в срок и в нужном количестве, сообщает "Российская газета". Министерство здравоохранения РФ регулярно получает жалобы о реальных выплатах в размере двух сотен рублей, поэтому замминистра подробно объяснила механизм расчета денежных вознаграждений.

Размер выплат формируется в зависимости от должности сотрудника, срока работы, а также средней зарплаты в регионе. Президентскую надбавку работник получает в размере не более 100% на одну ставку. Если сотрудник работает на 0,5% ставки, то и выплата соответственно уменьшается в два раза. Еще одна причина сокращения — отпуск или неявка на рабочее место. Семенова отметила, что все выплаты должны быть произведены не позднее 15 мая.