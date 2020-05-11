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1:49   11 Мая 2020
Общество

Авиакомпании начнут проверять адрес проживания россиян перед вылетом в РФ

Авиакомпании начнут проверять адрес проживания россиян перед вылетом в РФ

Россияне должны будут предоставить документы, подтверждающие их место проживание перед вылетом на родину. Соответствующее заявление сделали в Минкомсвязи РФ.

Авиакомпании ранее заявили об ужесточении проверки россиян при посадке на вывозные рейсы. Ужесточения коснулись проверки адреса фактического места проживания пассажиров перед вылетом в Россию из-за границы.

Проверка документов будет осуществляться перед получением пассажиром посадочного талона. Россиянин должен будет предоставить сотрудникам авиакомпании оригиналы документов или фотографий, договоры аренды или справки с места работы, которые доказывают место его фактического проживания. Также в качестве документов подойдут копии прописки членов семьи или письменное заявление, свидетельствующее об их готовности принять возвращающегося из другой страны родственника, передает ТАСС.

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Автор: Кристина Мокроусова
#проверка #авиакомпания

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