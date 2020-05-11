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0:57   11 Мая 2020
Общество

США могут к июню достигнуть 20% уровня безработицы

США могут к июню достигнуть 20% уровня безработицы

Уровень безработицы в США в мае — июне может превысить 20% . Об этом заявил экономический советник Белого дома Кевин Хассетт.

Статистика по безработице в США уже обновила рекорд, установленный в 1940 году. За два месяца количество незанятых с 4,4% увеличилось до 14,7%. При этом число рабочих мест сократилось до 20,5 млн.

Хассет сообщил, что президент США Дональд Трамп готов оказать экономическую поддержку, чтобы быстрее устранить последствия коронавирусной пандемии. Тем временем государственный долг страны уже превысил 25 трлн долларов.

Дональд Трамп ответил на видеообращение бывшего главы государства Джорджа Буша по поводу пандемии коронавируса. Экс-президент США призвал американцев объединиться в непростые времена и забыть о политических разногласиях. Обращение Буша Трампу не понравилось.

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Автор: Борис Нестеров
#сша #трамп #безработица

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