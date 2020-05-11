Сотрудница ФБК Любовь Соболь в дебатах с Собчак не смогла защитить программу Навального

Ксения Собчак, члена политсовета "Партии перемен", во время дебатов загнала в тупик сотрудницу ФБК Любовь Соболь всего одним вопросом. Политик поставила под сомнение программу блогера Алексея Навального "5 шагов".

Соболь не смогла ответить на вопросы Собчак в эфире радиостанции "Эхо Москвы", сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН). Разговор был посвящен одному из пунктов программы Навального о финансовых выплатах россиянам в период пандемии коронавируса. Блогер предлагает раздавать по 20 тысяч рублей. Собчак настаивала на том, что граждане с высоким уровнем дохода вовсе не нуждаются в помощи. Соболь защищалась расчетами экономистов, имена которых так и не прозвучали.

Сначала член политсовета "Партии перемен" спросила оппонента о принадлежности Крыма, намекая на возможность жителей полуострова получить обещанные выплаты. Сторонница Навального растерялась и явно дала понять, что не считает Крым частью России.

Второй простой вопрос о том, сколько денег после четырех месяцев обещанных раздач останется в фонде, также застал Соболь врасплох. Сотрудница ФБК даже не заметила фактическую ошибку в вопросе. Программа предполагает выплаты лишь в течение трех месяцев.