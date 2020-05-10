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23:19   10 Мая 2020
Политика

Трамп встревожен падением рейтингов перед выборами и рисками новой волны коронавируса

Трамп встревожен падением рейтингов перед выборами и рисками новой волны коронавируса

Президент США Дональд Трамп встревожен из-за угрозы повторной вспышки эпидемии коронавируса в Соединенных Штатах, что может помешать ему одержать победу на грядущих президентских выборах. Об этом со ссылкой на источники сообщил The Washington Post.

Трамп в личных беседах со своими подчиненными просит их объяснить, как получилось, что если раньше он был уверен в своем переизбрании, то теперь уступает по рейтингу своему наиболее вероятному сопернику, кандидату в президенты от демократов, бывшему вице-президенту США Джо Байдену. На данный момент Трамп уступает Байдену практически по всем опросам, даже тем, которые проводит его собственный штаб, передает ФАН.

Американский лидер потрясен стремительным снижением рейтинга, рассказали журналистам The Washington Post в Белом доме. Издание сообщает, что уже в июне Трамп намерен начать митинги в рамках своей предвыборной кампании.

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Автор: Руслан Неглинный
#сша #выборы #байден #трамп #wp #коронавирус

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