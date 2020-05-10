Московский оперштаб сообщил о смерти 56 пациентов с диагностированным коронавирусом

Общее число жертв коронавирусной инфекции на территории столицы увеличилось до 1124 человек. Срочные данные передал московский оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

пециалисты сообщили, что за минувшие сутки в больницах столицы скончались 56 пациентов. Ранее медики диагностировали им пневмонию и получили положительный результат тестов на коронавирус. Некоторые из пациентов имели серьезные сопутствующие заболевания.

Накануне оперативный штаб опубликовал новые данные по COVID-19 в России. Федеральная сводка сообщала об 11 012 выявленных случаях коронавирусной инфекции.За все время пандемии на территории РФ выздоровели более 30 тысяч человек.