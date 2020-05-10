Грузинский депутат предупредил Украину о двуличии Саакашвили

Украина уже скоро увидит истинное лицо Михаила Саакашвили. Соответствующее заявление сделал руководитель комитета по обороне и безопасности парламента Грузии Ираклия Сесиашвили.

Сесиашвили напомнил, что Грузия призывала украинскую сторону не подпускать бывшего грузинского президента Саакашвили к власти. Он отметил, что таким образом Тбилиси пытался уберечь Киев от истинного лица Саакашвили, которое проявится уже совсем скоро.

"Я надеюсь, что украинцы очень скоро увидят истинное лицо Саакашвили", — цитирует Сесиашвили ТАСС.

Депутат от правящей партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия", вице-спикер Георгий Вольский выступил за отзыв грузинского посла из Украины. Это необходимо для того, что решить дальнейшую судьбу украино-грузинских отношений на международной арене, пояснил Вольский.

Украинский лидер Владимир Зеленский подписал распоряжение, согласно которому Михаил Саакашвили возглавит Национальный комитет реформ государства. Первоначально Саакашвили планировалось поставить на должность вице-премьера по вопросам реформ, однако Рада не поддержала это решение.