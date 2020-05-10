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21:38   10 Мая 2020
Общество

Основателя SpaceX Илона Маска заподозрили в работе на русских

Основателя SpaceX Илона Маска заподозрили в работе на русских

Американский миллиардер Илон Маск может оказаться русским разведчиком. Соответствующее предположение выдвинул член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин.

Таким образом Ионин прокомментировал любовь Илона Маска к твитам на русском языке. Эксперт не исключает, что основатель SpaceX может работать на русскую разведку и являться современным Штирлицем.

Недавно бывший министр труда США Роберт Рейч обвинил Маска в проявлении худшего вида капитализма. В ответ на это бизнесмен написал на русском языке, что считает Рейча "идиотом". Позднее он извинился перед собеседником, добавив, что хотел назвать его "скучным идиотом".

Ионов в беседе с РИА Новости предположил, что соответствующий пост был написан Илоном Масков в нетрезвом виде. Он не исключил, что основатель SpaceX мог позволить себе спиртное в честь праздника 9 Мая, который отмечают все русские граждане.

"Как было сказано в "17 мгновениях весны", что когда женщина рожает, она кричит на одном языке, то человек, когда выпьет, начинает говорить на своем родном языке", — отметил эксперт.

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Автор: Кристина Мокроусова
#разведка #шпион #илон маск

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