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21:16   10 Мая 2020
Общество

Проценко обозначил количество пациентов, которые поправились после подключения к ИВЛ

Проценко обозначил количество пациентов, которые поправились после подключения к ИВЛ

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что от аппарата ИВЛ были успешно отключены 17 пациентов из 125.

Многие люди с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция" попали в реанимацию Коммунарки сразу из машины скорой помощи. Таких пациентов 30% от общего числа лежащих в платах интенсивной терапии, сообщил медик. Еще 21% перевезли из других клиник. Остальные 49% попали в реанимацию после того, как в их состоянии наступило ухудшение, объяснил Проценко.

Всего по состоянию на 10 мая медики из Коммунарки наблюдают в стационаре 324 человека. Подмосковная клиника стала одной из первых, где начали наблюдать людей с COVID-19. В какой-то момент Денис Проценко сам подхватил коронавирусную инфекцию, однако, несмотря на диагноз, он продолжил выполнять работу, самоизолировавшись в своем кабинете.

Вирусолог Михаил Щелканов заявил, что с наступлением жаркой погоды количество людей с COVID-19 может увеличиться. Это связано с тем, что общественность устала сидеть на самоизоляции в домашних условиях. Поэтому люди могут выйти на улицу и заразиться. Летний сезон с его теплой погодой особо не влияет на вирусы, вызывающие острые респираторные заболевания, подытожил ученый.

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Автор: Юлия Яковлева
#коммунарка #коронавирус

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