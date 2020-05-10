Американцы используют лагерь беженцев Эр-Рукбан, чтобы создать провокационный материал и прикрыть подконтрольных США вооруженных боевиков из "Джейш Магавир ат-Таура" и других группировок. Об этом заявил военный обозреватель "КП" Виктор Баранец​​​​​​​

Беседуя с Федеральным агентством новостей в воскресенье, 10 мая, Баранец отметил, что в лагере находятся не просто "какие-то беженцы", но и прячущиеся за спинами мирных жителей террористы.

Собеседник агентства также подчеркнул, что западные СМИ регулярно сопровождают любые события в Сирии антироссийскими публикациями, а прямое участие в этом принимает Вашингтон. Он припомнил огромное число инсценировок, в которых использовались дети.

"То их [детей — ред.] обмазывали красной краской, то заставляли задыхаться", — рассказал военный обозреватель.

Он также напомнил о "грязной и мошеннической" организации под названием "Белые каски", которая играет нужную Западу роль на его деньги. Из-за того, что США теряют стратегическую инициативу на Ближнем Востоке, они пытаются отыграться в информационном поле, используя слухи, грязь и ложь.