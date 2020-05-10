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21:01   10 Мая 2020
Экономика

РФ может использовать украинский газовый транзит для торга с Польшей

РФ может использовать украинский газовый транзит для торга с Польшей

Транзитный контракт между Россией и Польше истекает во второй декаде мая, и, учитывая, что Европа уже продавила гарантированные объемы прокачки газа для Украины, Польша боится пострадать от ввода "Северного потока — 2" на полную мощность.

Европейский регулятор сейчас пытается ограничить объем экспорта по СП-2, хотя на ближайшие четыре года Киев гарантированно получит деньги за прокачку 40 млрд кубометров в год. Варшава тоже долго грозилась повысить стоимость транзита, но на третий квартал "Газпром" уже забронировал мощности по новым правилам и практически прежним ценам, отмечает РИА Новости.

Важен и тот факт, что Польша начала строительство газопровода Baltic Pipe, чтобы в будущем покупать норвежский газ, но он будет готов только к 2023 году. Однако "Газпром" не собирается ограничивать экспорт, пусть даже в не совсем дружественные страны. Польский маршрут достаточно удобен, и в случае приемлемых условий (наличие украинского коридора, по-прежнему недозагруженого, является хорошим поводом для торга) его сохранение не будет обходиться российской компании слишком дорого.

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Автор: Кристина Мокроусова
#украина #польша #газ #газпром #северный поток 2 #транзит газа

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