Турция пригрозила военным ударом ЛНА

Турция сообщила, что если дипломатические миссии Анкары в Ливии подвергнутся опасности, то они будут готовы нанести ответный удар по позициям Ливийской национальной армии (ЛНА).

МИД Турции опубликовал заявление властей, что Анкара оставляет за собой право идти с боем на армии фельдмаршала Халифы Хафтара в том случае, если турецкие дипломатические миссии станут мишенью для ЛНА. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Такое заявление Турция сделала сразу же после того, как террористы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии потерпели крупное поражение в районе Абу Салим. Вдобавок ко всему, силы Хафтара установили контроль над воздушным пространством над Триполи. Турецкие власти полностью переложили ответственность за боевые действия, которые происходят в Ливии на территории ЛНА. Однако именно командование Ливийской национальной армии перед Рамаданом призывало к установлению перемирия, которое ПНС отвергло. Боевики ведут постоянные обстрелы и атаки на позиции армии Хафтара и тем самым вынуждают ее защищаться.