Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Россия вызывает "на разговор" США за присвоение победы над нацизмом

Россия вызывает "на разговор" США за присвоение победы над нацизмом

 Пользователи Twitter преподали урок истории Трампу, приписавшему США победу над фашизмом

Пользователи Twitter преподали урок истории Трампу, приписавшему США победу над фашизмом
Путин напомнил офицерам, что армия РФ должна быть готова ответить на любые угрозы

Путин напомнил офицерам, что армия РФ должна быть готова ответить на любые угрозы

 Советник Трампа вынужден преодолевать страх перед COVID-19, чтобы прийти на работу

Советник Трампа вынужден преодолевать страх перед COVID-19, чтобы прийти на работу
Пользователи Twitter преподали урок истории Трампу, приписавшему США победу над фашизмом

Пользователи Twitter преподали урок истории Трампу, приписавшему США победу над фашизмом

 Рогозин отреагировал на русское ругательство Маска в Twitter цитатой про Штирлица

Рогозин отреагировал на русское ругательство Маска в Twitter цитатой про Штирлица
Россия вызывает "на разговор" США за присвоение победы над нацизмом

Россия вызывает "на разговор" США за присвоение победы над нацизмом

 Пользователи Twitter преподали урок истории Трампу, приписавшему США победу над фашизмом

Пользователи Twitter преподали урок истории Трампу, приписавшему США победу над фашизмом
Путин напомнил офицерам, что армия РФ должна быть готова ответить на любые угрозы

Путин напомнил офицерам, что армия РФ должна быть готова ответить на любые угрозы

 Советник Трампа вынужден преодолевать страх перед COVID-19, чтобы прийти на работу

Советник Трампа вынужден преодолевать страх перед COVID-19, чтобы прийти на работу
Пользователи Twitter преподали урок истории Трампу, приписавшему США победу над фашизмом

Пользователи Twitter преподали урок истории Трампу, приписавшему США победу над фашизмом

 Рогозин отреагировал на русское ругательство Маска в Twitter цитатой про Штирлица

Рогозин отреагировал на русское ругательство Маска в Twitter цитатой про Штирлица
20:16   10 Мая 2020
Политика

Путин напомнил офицерам, что армия РФ должна быть готова ответить на любые угрозы

Путин напомнил офицерам, что армия РФ должна быть готова ответить на любые угрозы

Армия России должна всегда быть сильной и способной ответить на любые вызовы, заявил президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер поздравил выпускников военных вузов и академий Минобороны РФ с Днем Победы и успешным окончанием учебы.

В своем поздравлении Путин подчеркнул, что армия РФ всегда должна защищать суверенитет и интересы страны, а также обеспечивать национальные интересы Российской Федерации, гарантировать безопасность и спокойную жизнь россиян. Слова российского лидера были опубликованы в телеграмме на сайте Кремля.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#россия #путин #армия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...