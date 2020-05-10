Путин напомнил офицерам, что армия РФ должна быть готова ответить на любые угрозы

Армия России должна всегда быть сильной и способной ответить на любые вызовы, заявил президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер поздравил выпускников военных вузов и академий Минобороны РФ с Днем Победы и успешным окончанием учебы.

В своем поздравлении Путин подчеркнул, что армия РФ всегда должна защищать суверенитет и интересы страны, а также обеспечивать национальные интересы Российской Федерации, гарантировать безопасность и спокойную жизнь россиян. Слова российского лидера были опубликованы в телеграмме на сайте Кремля.