Советник Трампа вынужден преодолевать страх перед COVID-19, чтобы прийти на работу

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20:00   10 Мая 2020
Политика

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Глава Совета экономических консультантов при президенте Соединенных Штатов Америки Кевин Хассетт каждый день испытывает страх, когда отправляется на работу в Белый дом. Его опасения вызваны коронавирусом, о чем он лично рассказал журналистам.

В беседе с корреспондентом CBS Хассетт отметил, что в период пандемии считает безопасным вариантом работу из дома. Однако от него, как и от других, именно сейчас требуется сделать все для обеспечения благополучия США.

По словам Хассетта, он полностью соблюдает рекомендации медиков, в том числе социальную дистанцию. Советник Трампа указал на то, что работники администрации американского лидера фактически совершают героизм, пытаясь преодолеть возникший кризис.

Хассетт уточнил, что западное крыло Белого дома — довольно многолюдное место, именно поэтому он считает рискованной свою работу в настоящий момент.

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Автор: Василий Пименов
#сша #белый дом #коронавирус

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