Банковские вклады позволят россиянам зарабатывать во время пандемии коронавируса

Финансовая грамотность и сохраненные накопления способны обеспечить доход россиянам даже в условиях дестабилизированной экономической обстановки. О способах правильно вложить сбережения рассказал аналитик Вячеслав Абрамов.

Режим самоизоляции и введение нерабочих дней не обязательно означает отсутствие дополнительного дохода. Банки готовы предложить свои продукты, которые можно грамотно использовать, зарабатывая на финансовом рынке, об этом "МК" рассказал специалист "БКС Брокер" Вячеслав Абрамов.

Так, сохраненные на счетах или в наличном виде деньги можно положить на вклад, тогда после завершения договора клиенту вернется вся сумма и около 5% сверху. Если положить в банк 1 млн рублей, то забрать удастся почти на 55 тысч рублей больше.

Еще одним методом повышения доходности средств станет инвестирование. Сегодня есть возможность удаленно покупать и продавать ценные бумаги. Соблюдая осторожность, можно заставить финансы работать и приносить прибыль.