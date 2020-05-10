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19:18   10 Мая 2020
Общество

Правительство РФ предоставит дополнительное финансирование Эрмитажу и Большому театру

Правительство РФ предоставит дополнительное финансирование Эрмитажу и Большому театру

Практически четыре миллиона рублей будет выделено Министерству культуры Российской Федерации во время пандемии коронавируса.

Средства в размере 3,8 млн рублей получат профильное ведомство, Государственный Эрмитаж и Государственный академический Большой театр. Субсидии пойдут на поддержание бюджетных культурных организаций. Решение приятно ввиду того, что их деятельность была полностью или частично остановлена из-за сложившейся в стране эпидемиологической ситуации. Указ подписал временно исполняющий обязанности премьер-министра Российской Федерации Андрей Белоусов. Текст документа представлен на официальном портале кабмина.

Министерство культуры, в свою очередь, направит средства в федеральные предприятия культуры. Они пойдут на выплаты заработных плат, оплату коммунальных услуг и содержание имущества. Распоряжение также устанавливает контроль над тратами средств из резервного бюджета.

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Автор: Борис Нестеров
#рф #культура #кабмин #коронавирус

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