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19:13   10 Мая 2020
Общество

Профессор Щелканов оценил развитие ситуации с COVID-19 в летний период

Профессор Щелканов оценил развитие ситуации с COVID-19 в летний период

Профессор НИИ вирусологии имени Ивановского Михаил Щелканов ожидает, что с приходом жарких дней количество новых случаев коронавирусной инфекции может увеличиться.

Главная причина возможного увеличения количества случаев COVID-19 кроется в том, что людям тяжело сидеть дома в летнюю жару. И они начинают пренебрегать правилами безопасности: не соблюдают социальную дистанцию и редко надевают медицинские маски. Подобное поведение может привести к сравнительно большему распространению коронавируса, чем до наступления теплых дней.

Профессор допускает, что COVID-19 не имеет серьезной зависимости от температуры воздуха, многое зависит от поведения людей. Пример нарушений режима самоизоляции на фоне погодных изменений ранее наблюдался в Омске, где недавно наступила 30-градусная жара.

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Автор: Илья Романович
#рост #жара #коронавирус

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