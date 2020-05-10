Профессор Щелканов оценил развитие ситуации с COVID-19 в летний период

Профессор НИИ вирусологии имени Ивановского Михаил Щелканов ожидает, что с приходом жарких дней количество новых случаев коронавирусной инфекции может увеличиться.

Главная причина возможного увеличения количества случаев COVID-19 кроется в том, что людям тяжело сидеть дома в летнюю жару. И они начинают пренебрегать правилами безопасности: не соблюдают социальную дистанцию и редко надевают медицинские маски. Подобное поведение может привести к сравнительно большему распространению коронавируса, чем до наступления теплых дней.

Профессор допускает, что COVID-19 не имеет серьезной зависимости от температуры воздуха, многое зависит от поведения людей. Пример нарушений режима самоизоляции на фоне погодных изменений ранее наблюдался в Омске, где недавно наступила 30-градусная жара.