Правительство РФ выделит средства для стимулирования сотрудников ФСИН в период пандемии

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Россия вызывает "на разговор" США за присвоение победы над нацизмом

Россия вызывает "на разговор" США за присвоение победы над нацизмом

 Пользователи Twitter преподали урок истории Трампу, приписавшему США победу над фашизмом

Пользователи Twitter преподали урок истории Трампу, приписавшему США победу над фашизмом
Путин напомнил офицерам, что армия РФ должна быть готова ответить на любые угрозы

Путин напомнил офицерам, что армия РФ должна быть готова ответить на любые угрозы

 Советник Трампа вынужден преодолевать страх перед COVID-19, чтобы прийти на работу

Советник Трампа вынужден преодолевать страх перед COVID-19, чтобы прийти на работу
Пользователи Twitter преподали урок истории Трампу, приписавшему США победу над фашизмом

Пользователи Twitter преподали урок истории Трампу, приписавшему США победу над фашизмом

 Рогозин отреагировал на русское ругательство Маска в Twitter цитатой про Штирлица

Рогозин отреагировал на русское ругательство Маска в Twitter цитатой про Штирлица
Россия вызывает "на разговор" США за присвоение победы над нацизмом

Россия вызывает "на разговор" США за присвоение победы над нацизмом

 Пользователи Twitter преподали урок истории Трампу, приписавшему США победу над фашизмом

Пользователи Twitter преподали урок истории Трампу, приписавшему США победу над фашизмом
Путин напомнил офицерам, что армия РФ должна быть готова ответить на любые угрозы

Путин напомнил офицерам, что армия РФ должна быть готова ответить на любые угрозы

 Советник Трампа вынужден преодолевать страх перед COVID-19, чтобы прийти на работу

Советник Трампа вынужден преодолевать страх перед COVID-19, чтобы прийти на работу
Пользователи Twitter преподали урок истории Трампу, приписавшему США победу над фашизмом

Пользователи Twitter преподали урок истории Трампу, приписавшему США победу над фашизмом

 Рогозин отреагировал на русское ругательство Маска в Twitter цитатой про Штирлица

Рогозин отреагировал на русское ругательство Маска в Twitter цитатой про Штирлица
19:08   10 Мая 2020
Общество

Правительство РФ выделит средства для стимулирования сотрудников ФСИН в период пандемии

Правительство РФ выделит средства для стимулирования сотрудников ФСИН в период пандемии

Денежные средства будут выделены ФСИН для стимулирования сотрудников подведомственных учреждений за работу с лицами, у которых выявлен коронавирус.

Исполняющий обязанности главы Правительства РФ Андрей Белоусов дал распоряжение о выделении Федеральной службе исполнения наказаний свыше 230 млн рублей для дальнейшего поощрения сотрудников подконтрольных учреждений. Средства пойдут на дополнительные выплаты работникам, имеющим контакт с заболевшими COVID-19.

ФСИН будет контролировать целевое и действенное использование бюджетных средств, с последующим представлением отчета в Правительство РФ до 1 февраля 2021 года.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#россия #белоусов #фсин

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...