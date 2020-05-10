Правительство РФ выделит средства для стимулирования сотрудников ФСИН в период пандемии

Денежные средства будут выделены ФСИН для стимулирования сотрудников подведомственных учреждений за работу с лицами, у которых выявлен коронавирус.

Исполняющий обязанности главы Правительства РФ Андрей Белоусов дал распоряжение о выделении Федеральной службе исполнения наказаний свыше 230 млн рублей для дальнейшего поощрения сотрудников подконтрольных учреждений. Средства пойдут на дополнительные выплаты работникам, имеющим контакт с заболевшими COVID-19.

ФСИН будет контролировать целевое и действенное использование бюджетных средств, с последующим представлением отчета в Правительство РФ до 1 февраля 2021 года.