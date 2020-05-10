Мураховский заявил, что российскому Су-57 нет равных в мире

Контракт на передачу ВКС РФ 76 истребителей Су-57 уже подписан, в дальнейшем планируется развитие других контрактов. Аналогов этой машине в авиации России нет. Об этом заявил военный эксперт Виктор Мураховский.

В беседе с "ПолитЭкспертом" Мураховский рассказал, что Су-57 — это самолет пятого поколения с новейшим бортовым радиоэлектронным оборудованием.

Во внутренних отсеках истребителя размещено вооружение. Для него разработан новый боевой комплект — управляемые авиационные бомбы, а также управляемые ракеты "воздух — земля". Кроме этого, есть новое семейство ракет "воздух — воздух" разных дальностей.

В отличие от американского F-35 или F-22 российский Су-57 сохранил свойство сверхманевренности. Он способен выполнять фигуры высшего пилотажа, которые недоступны для иностранных самолетов этой интеграции.