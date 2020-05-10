Роспатент рассмотрит заявки на регистрацию товаров с упоминанием COVID-19 в названии

Компании активно направляют заявки на регистрацию торговых марок, в названиях которых есть прямая отсылка на коронавирус. Роспатент изучит все полученные данные и примет решение относительно товаров с названиями вроде COVID-19 и "Самоизоляция".

Всего с начала года Роспатент получил 26 заявок на регистрацию "коронавирусных" названий товаров. Производители намерены использовать тематику COVID-19 и смежных тем — так, в ведомстве отметили появление товарных знаков "Самоизоляция", "Шах и мат Коронавирус" и Covidaten, об этом рассказал РИА Новости замдиректора Федерального института промышленной собственности (подразделение Роспатента) Роман Захаров.

Заявки компаний будут рассмотрены в стандартном порядке, однако перспективы регистрации подобных названий сомнительны. Вопросы вызывает как соответствие тематике, так и моральный вопрос. При этом в Роспатенте подтвердили существование ряда названий, которые созвучны с COVID-19 — большинство из них зарегистрированы в период с 2005 по 2018 годы и никакого отношения к пандемии не имеют.