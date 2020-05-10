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Роспатент рассмотрит заявки на регистрацию товаров с упоминанием COVID-19 в названии

Роспатент рассмотрит заявки на регистрацию товаров с упоминанием COVID-19 в названии

 США пытаются отвлечь внимание от провала в борьбе с COVID-19 обвинениями в адрес КНР

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18:13   10 Мая 2020
Экономика

Роспатент рассмотрит заявки на регистрацию товаров с упоминанием COVID-19 в названии

Роспатент рассмотрит заявки на регистрацию товаров с упоминанием COVID-19 в названии

Компании активно направляют заявки на регистрацию торговых марок, в названиях которых есть прямая отсылка на коронавирус. Роспатент изучит все полученные данные и примет решение относительно товаров с названиями вроде COVID-19 и "Самоизоляция".

Всего с начала года Роспатент получил 26 заявок на регистрацию "коронавирусных" названий товаров. Производители намерены использовать тематику COVID-19 и смежных тем — так, в ведомстве отметили появление товарных знаков "Самоизоляция", "Шах и мат Коронавирус" и Covidaten, об этом рассказал РИА Новости замдиректора Федерального института промышленной собственности (подразделение Роспатента) Роман Захаров.

Заявки компаний будут рассмотрены в стандартном порядке, однако перспективы регистрации подобных названий сомнительны. Вопросы вызывает как соответствие тематике, так и моральный вопрос. При этом в Роспатенте подтвердили существование ряда названий, которые созвучны с COVID-19 — большинство из них зарегистрированы в период с 2005 по 2018 годы и никакого отношения к пандемии не имеют.

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Автор: Василий Пименов
#россия #роспатент #коронавирус

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