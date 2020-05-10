Шестой самолет с российскими специалистами вылетел из Италии

Самолет ВКС России с военными специалистами и техникой вылетел из итальянского аэропорта. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Российские военные были приглашены в Италию для оказания помощи местным властям в борьбе с распространением коронавируса. Россияне занимались дезинфекцией зданий, а также дорог в населенных пунктах республики. Работы были проведены в домах для престарелых, а также прочих объектах.

Всего в Италию было отправлено 15 самолетов, которые доставили специалистов, а также необходимую технику и оборудование.

Руководство Италии поблагодарило Россию за оказанную помощь в борьбе с коронавирусом.