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17:49   10 Мая 2020
Армия

Шестой самолет с российскими специалистами вылетел из Италии

Шестой самолет с российскими специалистами вылетел из Италии

Самолет ВКС России с военными специалистами и техникой вылетел из итальянского аэропорта. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Российские военные были приглашены в Италию для оказания помощи местным властям в борьбе с распространением коронавируса. Россияне занимались дезинфекцией зданий, а также дорог в населенных пунктах республики. Работы были проведены в домах для престарелых, а также прочих объектах.

Всего в Италию было отправлено 15 самолетов, которые доставили специалистов, а также необходимую технику и оборудование.

Руководство Италии поблагодарило Россию за оказанную помощь в борьбе с коронавирусом.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #италия #коронавирус

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