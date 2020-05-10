Роскосмос прокомментировал взрыв баков "Фрегата-СБ" на орбите

Специалисты Роскосмоса проводят анализ полученных сведений о взрыве разгонного блока "Фрегат-СБ". Этой работой занимаются сотрудники научного института Роскосмоса ЦНИИмаш.

Известно, что разрушение произошло 8 мая над акваторией Индийского океана. Об этом рассказывается в статье ФАН. Во время взрыва "Фрегат-СБ" находился на орбите с максимальной высотой 3606 километров и минимальной — 422 километра.

Сейчас специалисты уточняют количество обломков и устанавливают их орбиты.

О том, что российский разгонный блок разрушился, сообщили военные США. Они зафиксировали 65 обломков, которые появились не в результате столкновения с другим объектом. Взрыв был подтвержден российской автоматизированной системой, которая занимается мониторингом ситуации на околоземной орбите.