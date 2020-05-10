США пытаются отвлечь внимание от провала в борьбе с COVID-19 обвинениями в адрес КНР

Немецкая разведка считает, что обвинения в сторону Китая от США из-за коронавируса являются попыткой скрыть собственные неудачные действия во время пандемии. Об этом сообщает Der Spiegel.

Сообщается, что Германия запросила подтверждение тезисов США о предполагаемой связи Китая с коронавирусом. Но никаких данных предоставлено не было, сообщает ТАСС. Исходя из этого, немецкая разведка считает, что Вашингтон своими теориями пытается отвлечь от собственных ошибок.

Федеральная разведывательная служба ФРГ отмечает, что власти Китая пытались повлиять на Всемирную организацию здравоохранения, чтобы отложить объявление пандемии. По мнению немецких специалистов, из-за этого было потеряно 46 недель для борьбы с коронавирусом.