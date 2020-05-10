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20:00   10 Мая 2020
Россия

Россия вызывает "на разговор" США за присвоение победы над нацизмом

Россия вызывает "на разговор" США за присвоение победы над нацизмом

МИД России возмущен сообщениями, которые разместили представители Белого дома в соцсетях. В них победа над гитлеровской Германией приписывается исключительно Америке и Великобритании. 

«В канун священного праздника у американских чиновников не нашлось храбрости и желания хоть полусловом воздать должное неоспоримой роли и колоссальным несоизмеримым жертвам, которые понесли тогда Красная Армия и советский народ во имя всего человечества»,  — говорится в заявлении МИД на официальном сайте ведомства.

Российские дипломаты также обвинили администрацию Белого дома в цензуре из-за удаления в соцсетях комментариев о роли СССР в разгроме нацизма.

«Корректные и основанные на исторических фактах комментарии методично удаляют. И делается это в «самой демократической стране», неустанно твердящей о своей «приверженности свободе слова»! Тема священного подвига старшего поколения в войне не должна превратиться  в еще одну проблему в двусторонних отношениях, и без того переживающих сложные времена», — сообщается в заявлении внешнеполитического ведомства.   

МИД РФ возмутили сообщения Белого дома о «победителях нацизма Америке и Британии»

МИД РФ намерен «провести серьезный разговор на этот счет с американскими официальными лицами».

Мириться с фальсификацией истории, которую допускают США, не допустимо, написала ранее в Facebook официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что такие действия американцев нейтрализуют эффект от принятия президентами России и США совместного заявления, посвященного 75-летию встречи советских и американских солдат на Эльбе.

Накануне Белый дом в Instagram опубликовал видео, на котором американский лидер Дональд Трамп возлагает венок к мемориалу Второй мировой войны. Подпись под сообщением гласила: «8 мая 1945 года США и Великобритания одержали победу над нацизмом. Американский дух всегда будет побеждать». О роли СССР - ни слова.

В комментариях тысячи пользователей со всего мира восстановили справедливость и напомнили о вкладе других государств в победу над фашистской Германией.

 

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Автор: Арсений Аскольский
#захарова #сша #мид рф

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