Россия вызывает "на разговор" США за присвоение победы над нацизмом

МИД России возмущен сообщениями, которые разместили представители Белого дома в соцсетях. В них победа над гитлеровской Германией приписывается исключительно Америке и Великобритании.

«В канун священного праздника у американских чиновников не нашлось храбрости и желания хоть полусловом воздать должное неоспоримой роли и колоссальным несоизмеримым жертвам, которые понесли тогда Красная Армия и советский народ во имя всего человечества», — говорится в заявлении МИД на официальном сайте ведомства.

Российские дипломаты также обвинили администрацию Белого дома в цензуре из-за удаления в соцсетях комментариев о роли СССР в разгроме нацизма.

«Корректные и основанные на исторических фактах комментарии методично удаляют. И делается это в «самой демократической стране», неустанно твердящей о своей «приверженности свободе слова»! Тема священного подвига старшего поколения в войне не должна превратиться в еще одну проблему в двусторонних отношениях, и без того переживающих сложные времена», — сообщается в заявлении внешнеполитического ведомства.

МИД РФ намерен «провести серьезный разговор на этот счет с американскими официальными лицами».

Мириться с фальсификацией истории, которую допускают США, не допустимо, написала ранее в Facebook официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что такие действия американцев нейтрализуют эффект от принятия президентами России и США совместного заявления, посвященного 75-летию встречи советских и американских солдат на Эльбе.

Накануне Белый дом в Instagram опубликовал видео, на котором американский лидер Дональд Трамп возлагает венок к мемориалу Второй мировой войны. Подпись под сообщением гласила: «8 мая 1945 года США и Великобритания одержали победу над нацизмом. Американский дух всегда будет побеждать». О роли СССР - ни слова.

В комментариях тысячи пользователей со всего мира восстановили справедливость и напомнили о вкладе других государств в победу над фашистской Германией.