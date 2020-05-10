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 Российские театры и музеи будут облагаться нулевым налогом на прибыль

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17:08   10 Мая 2020
Экономика

Российские театры и музеи будут облагаться нулевым налогом на прибыль

Российские театры и музеи будут облагаться нулевым налогом на прибыль

Деятельность региональных музеев, театров и библиотек подпадает под применение налоговой ставки 0% по налогу на прибыль, сообщило правительство РФ.

В частности, нулевая ставка распространена на подготовку и показ спектаклей, концертных и других публичных представлений, гастрольную деятельность, проведение фестивалей, конкурсов, экскурсий и лекций, а также творческих лабораторий (мастер-классов) в составе коллектива. Для музеев налоговые послабления применены к изучению различных коллекций, экспертизам культурных ценностей, реставрации, выставочной деятельности, экскурсионному и лекционному обслуживанию посетителей и популяризации объектов культурного наследия.

Учреждения культуры будут облагаться нулевым налогом на прибыль при создании и реализации продукции любого формата, связанного с основными направлениями деятельности, а также при организации просветительских программ. Постановление кабмина распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января текущего года.

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Автор: Кристина Мокроусова
#библиотеки #налоги #культура #правительство рф #музеи #налог на прибыль #театры

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