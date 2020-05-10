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Петербуржцев обяжут носить маски и перчатки в общественных местах
США пытаются отвлечь внимание от провала в борьбе с COVID-19 обвинениями в адрес КНР

США пытаются отвлечь внимание от провала в борьбе с COVID-19 обвинениями в адрес КНР

 Российские театры и музеи будут облагаться нулевым налогом на прибыль

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Рогозин отреагировал на русское ругательство Маска в Twitter цитатой про Штирлица

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17:08   10 Мая 2020
Политика

МИД России намерен провести серьезный разговор с американской стороной о посте Белого дом

МИД России намерен провести серьезный разговор с американской стороной о посте Белого дом

Министерство иностранных дел России отметило, что крайне возмущено сообщением, которое разместили представители Белого дома в социальных сетях.

МИД России подчеркнул, что проведет разговор с представителями Вашингтона, которые в своем посте в соцсетях Instagram и Twitter рассказали о "победе США и Великобритании над нацизмом". Однако там не было ни слова о том, сколько сделал СССР для того, чтобы оставить фашистских захватчиков. Особенно ситуация усложняется тем фактом, что запись была выложена в день 75-ой годовщины со Дня Победы.

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Автор: Илья Романович
#сша #мид #вов #росиия

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