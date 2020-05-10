Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о грядущем совещании главы государства. Владимир Путин обсудит ситуацию с коронавирусной инфекцией 11 мая.

Дмитрий Песков рассказал о грядущем совещании президента РФ Владимира Путина 11 мая. Глава государства обсудит текущую повестку с пандемией коронавируса в России и рассмотрит вопрос о продлении нерабочих дней, сообщил пресс-секретарь президента РФ.

Владимир Путин проведет совещание по актуальным вопросам о мировой коронавирусной инфекции в России. Будет рассмотрен вопрос о возможном продлении нерабочих дней на территории страны, сообщил Дмитрий Песков.