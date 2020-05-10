Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Власти Кубани продлили ограничительные меры из-за COVID-19

Власти Кубани продлили ограничительные меры из-за COVID-19

 Петербуржцев обяжут носить маски и перчатки в общественных местах

Петербуржцев обяжут носить маски и перчатки в общественных местах
США пытаются отвлечь внимание от провала в борьбе с COVID-19 обвинениями в адрес КНР

США пытаются отвлечь внимание от провала в борьбе с COVID-19 обвинениями в адрес КНР

 Российские театры и музеи будут облагаться нулевым налогом на прибыль

Российские театры и музеи будут облагаться нулевым налогом на прибыль
Рогозин отреагировал на русское ругательство Маска в Twitter цитатой про Штирлица

Рогозин отреагировал на русское ругательство Маска в Twitter цитатой про Штирлица

 Путь к Победе. Фотоальбом военных лет

Путь к Победе. Фотоальбом военных лет
Власти Кубани продлили ограничительные меры из-за COVID-19

Власти Кубани продлили ограничительные меры из-за COVID-19

 Петербуржцев обяжут носить маски и перчатки в общественных местах

Петербуржцев обяжут носить маски и перчатки в общественных местах
США пытаются отвлечь внимание от провала в борьбе с COVID-19 обвинениями в адрес КНР

США пытаются отвлечь внимание от провала в борьбе с COVID-19 обвинениями в адрес КНР

 Российские театры и музеи будут облагаться нулевым налогом на прибыль

Российские театры и музеи будут облагаться нулевым налогом на прибыль
Рогозин отреагировал на русское ругательство Маска в Twitter цитатой про Штирлица

Рогозин отреагировал на русское ругательство Маска в Twitter цитатой про Штирлица

 Путь к Победе. Фотоальбом военных лет

Путь к Победе. Фотоальбом военных лет
17:08   10 Мая 2020
Политика

Песков: Путин 11 мая проведет совещание по коронавирусу

Песков: Путин 11 мая проведет совещание по коронавирусу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о грядущем совещании главы государства. Владимир Путин обсудит ситуацию с коронавирусной инфекцией 11 мая.

Дмитрий Песков рассказал о грядущем совещании президента РФ Владимира Путина 11 мая. Глава государства обсудит текущую повестку с пандемией коронавируса в России и рассмотрит вопрос о продлении нерабочих дней, сообщил пресс-секретарь президента РФ.

Владимир Путин проведет совещание по актуальным вопросам о мировой коронавирусной инфекции в России. Будет рассмотрен вопрос о возможном продлении нерабочих дней на территории страны, сообщил Дмитрий Песков.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#россия #путин #песков #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...